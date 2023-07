Premio La città è ciclabile, la pista non sempre

BORGO SAN LORENZO

"Oggi è una giornata di festa", dice l’assessore al traffico Patrizio Baggiani. Perché si è festeggiato l’ingresso di Borgo San Lorenzo tra i "Comuni ciclabili", dopo che, in questi anni, sfidando anche un fuoco intenso di critiche, la giunta Omoboni ha realizzato qualcosa come 9 km di piste ciclabili. Ed ecco allora la "pedalata" tenutasi ieri mattina, con la partecipazione di atleti, e anche di cittadini-ciclisti. Come Marilisa Cantini, che è felice per la realizzazione delle piste borghigiane: "Io sono sempre andata in bicicletta, e da quando ci sono le ciclabili le uso sempre. In certi punti sono migliorabili, la larghezza è insufficiente perché fatte su strade che già esistevano, altre sono bellissime".

Borgo San Lorenzo si sta dividendo tra sostenitori delle ciclabili, e chi si accanisce contro. Sui social il coro di critiche è forte, si lamenta il restringimento delle carreggiate, e la perdita di posti auto. Ma ci sono anche i sostenitori, come il coordinatore dell’associazione "A ruota libera" Enrico Paci: "Sicuramente è molto positivo aver iniziato questo percorso. Lo si è realizzato in alcuni tratti in maniera molto buona, e in altri è sicuramente migliorabile. Le criticità che ci sono, inficiano in parte la percezione che si tratti di una rete realmente fruibile, quindi dobbiamo continuare a lavorarci. Ma complessivamente il giudizio è positivo".

La necessità e l’auspicio che si vada verso un cambiamento di mentalità viene da Stefano Rossi, presidente del Cc Appenninico: "Non siamo abituati, non c’è una cultura della bicicletta. All’estero è molto diverso. Comuqnue qui è stato fatto un buon lavoro".

All’iniziativa borghigiana di ieri erano presenti anche Stefano Guarnieri e Marco Cavorso, entrambi impegnati per la sicurezza stradale, entrambi segnati dalla morte di un figlio, uccisi sulla strada. Cavorso invita a "fare un passo avanti: si dovrebbe evitare l’accesso così facile nei centri abitati da parte dei mezzi a motore. Borgo San Lorenzo si attraversa a piedi in sei minuti, non ha bisogno di strade per le automobili. E’ un grande passo quello fatto dall’amministrazione comunale, ma c’è da perfezionarlo".

Giulio Gualandi è sempre in bici, e nel settore ci lavora: "Quella del Comune è un’iniziativa importante: fa bene a cercare di spronare all’utilizzo della bici e delle piste. Ci sono problemi ma abbiamo fatto molti passi avanti. Intanto iniziamo a usarle, poi cominciamo a pensare a una rete extraurbana che colleghi le frazioni". Concorda Marco Vonci, della Mugello Toscana Bike: "Le ciclabili sono uno strumento utilissimo e importante. Devono essere fatte bene e sicure. Ma a volte, gli automobilisti indisciplinati ci parcheggiano sopra. Manca una cultura per l’uso delle due ruote".

Paolo Guidotti