Premio Gutenberg, ecco chi ha vinto

Sono stati centinaia i bambini della Primaria di Barberino Tavarnelle che hanno partecipato al progetto Gutenberg, il concorso di scrittura per l’infanzia che li ha visti critici ed editori. Sono stati loro a scegliere il racconto, "Il raccoglitore di lacrime", che è diventato un libro illustrato. La storia, di un uomo che va in giro con uno scottex in tasca per raccogliere le lacrime di grandi e piccini trasformando ogni goccia in sorrisi e felicità, è una storia realmente accaduta all’autrice Elena Lampugnani. È stata lei a conquistare gli alunni del Don Milani, diretto da Anna Maria Pia Misiti. Il progetto giunto al secondo anno è finanziato dal Comune e realizzato da Terzostudio. I giovanissimi giudici hanno selezionato anche una disegnatrice, la studentessa dell’Accademia di Belle Arti Giorgia Haran, l’artista più votata, proclamata vincitrice del concorso nazionale per illustratori dell’infanzia. Il progetto si è rivolto a ragazzi di età compresa tra i 9 e gli 11 e ha coinvolto un centinaio di bambini, lettorie giurati che hanno scelto 10 storie.

An.Set.