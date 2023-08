Premio Greve, 10 in condotta rurale

di Andrea Settefonti

Grazie alla spiccata vocazione agricola, per la prima volta Greve in Chianti entra nella rete dei Comuni "Spighe Verdi", il riconoscimento conferito da Foundation for Environmental Education e Confagricoltura. Ad essere premiati di Greve in Chianti, oltre alla vocazione agricola, anche l’attenzione turistico culturale, alla sostenibilità, alla tutela della biodiversità e l’impegno nella gestione virtuosa del territorio.

Come spiega il sindaco Paolo Sottani: "Il nostro è uno dei paesaggi più vari ed eterogenei, caratterizzato da alta collina, collina boscata, coltivata e fondovalle in cui sussistono 3mila ettari di superficie coltivata con vite, ulivo, frutta, seminativi e caratterizzato dalla presenza di oltre 500 aziende produttrici di cui 126 operano in regime biologico e 150 sono le aziende che effettuano vendita diretta".

Tra gli aspetti che qualificano le buone pratiche del territorio grevigiano ci sono anche la presenza di numerose aziende dotate di impianto a biomassa per il riscaldamento e la produzione di energia e il percorso effettuato sulla raccolta differenziata che è in costante crescita.

Sono 311 le imprese agricole agroforestali e zootecniche con un’estensione media di 10 ettari. Sono 217 le aziende che coltivano vite su circa 1.800 ettari, 264 quelle che coltivano ulivi su 840 ettari, 65 gestiscono frutteti e altrettante sono le imprese che si occupano di seminativi per poco più di 80 ettari coltivati. Sono soltanto 27 le aziende che si occupano di e-commerce mentre sono oltre 200 le strutture ricettive, in prevalenza agriturismi, per 2.589 posti letto mentre i ristoranti sono 71.

"È importante lavorare in squadra, in rete con i territori – conclude il sindaco – per ottenere risultati di eccellenza e benefici in termini ambientali, paesaggistici ed economici. Con i comuni toscani insigniti del riconoscimento “Spighe Verdi“ come Fiesole e Castellina in Chianti potremo attivare un’inedita collaborazione e legarla ai due distretti biologici, quello di Fiesole e quello del Chianti condividendone progetti, azioni e anche organizzando interventi mirati".

"Spighe Verdi" è un efficace strumento di valorizzazione del patrimonio rurale, anche in un’ottica di occupazione. Ma affinché il programma raggiunga il massimo risultato, sono necessari due elementi essenziali: la volontà dell’amministrazione comunale di iniziare un percorso di miglioramento e la partecipazione della comunità e delle imprese, in particolar modo di quelle agricole, alla sua realizzazione. Tra l’altro non è automatico l’ottenimento della Spiga per l’anno successivo.