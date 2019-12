Firenze, 7 dicembre 2019 - Sabato 7 dicembre alle 16,30 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio si svolgerà la XXXVII edizione del Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive. Dopo il saluto del presidente, Marco Cellai, e dell’assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Tommaso Sacchi, saranno consegnate le targhe simbolo del premio – riconoscimenti d’onore nei campi della cultura, delle arti, della comunicazione, delle professioni, dello sport e dell’impegno sociale –, raffiguranti la “Ninfa Europa”, opera del maestro Pier Luigi Viti. I premi andranno alla direttrice Angese Pini per La Nazione, “per la testimonianza storica fornita nell’informazione ai lettori in 160 anni di vita “, a Giovanni Caridi “per il pluriennale impegno imprenditoriale al servizio della migliore ospitalità fiorentina “, al professor Stefano Grifoni “per l’alta professionalità medica e la comunicatività letterario radiofonica”, a Mario Tenerani “per la valenza giornalistica espressa sia nella carta stampata che nell’informazione radiotelevisiva“.

Proclamati i vincitori e i segnalati d’onore del Premio Firenze 2019 per la Letteratura, nei comparti della Poesia edita, della Poesia inedita, della Saggistica, della Narrativa, del Racconto inedito e, per le Arti Visive, nelle sezioni Fotografia/Video, Grafica, Scultura e Pittura ed i vincitori dei Premi Firenze Giovani, riservati a letterati e artisti under ’30, saranno assegnati il Premio del Presidente del Centro Culturale a Giovanni Morandi, del Presidente della Giuria Letteraria a Eugenio Giani, del Presidente della Giuria Arti Visive a Yi Qiu, il Premio “Mario Conti” a Anna Ugolini, il Premio“Vittorio Mangani Camilli” a Luigi Caroppo e Pierandrea Vanni, il Premio “Valerio Valoriani” a Annalisa Ristori, e i Premi Speciali, nel 500° anniversario della sua morte, “Leonardo e l’acqua, linfa vitale della terra”, “Leonardo e la mobilità”, “Leonardo genio e impresa”.

Si tratterà di un grande momento di cultura in Firenze e da Firenze, che proseguirà domenica 8 dicembre alle 10,30 nella Sala Luca Giordano della Città Metropolitana di Firenze, con la consegna dei diplomi ai finalisti delle sezioni Narrativa e Racconto Inedito e la consegna dei diplomi ai finalisti, con lettura delle d’onore, delle sezioni Poesia edita ed inedita.

LE ROSE DEI FINALISTI DEL XXXVII PREMIO FIRENZE DI LETTERATURA E ARTI VISIVE

POESIA EDITA

Myriam Andreatini Sfilli, Michele Caccamo, Carlo Capuano, Francesco Conti, Pasquale Di Palmo, Carla Mussi, Fadi Nasr, Gaia Ortino Moreschini, Antonio Petrocelli, Pierangelo Scatena, Mario Sodi, Luca Spina, Norma Stramucci, Sergio Tinaglia, Marta Toraldo.

POESIA INEDITA

Alice Bardi, Antonio Bellizzi di San Lorenzo, Giuseppe Chiatti, Giuliana Colella, Giovanna Colonna, Carmelo Consoli, Fulvia Marconi, Diletta Masini, Rita Muscardin, Giulia Otta/Michelangelo Giaccone, Riccardo Perilli, Luciano Pizziconi, Teodolinda Rosica, Berenice Scasserra, Fabrizio Staffoni, Anna Ugolini, Valerio Valori, Sonia Vatteroni, Aurelio Zucchi.

SAGGISTICA EDITA

Luciano Artusi/Ricciardo Artusi, Stefano Beltrame, Franco Bonazzi/Francesco Farinelli, Enrico Currò, Fausto De Sanctis, Giuseppe Donateo, Edizioni Chartesia, Simone Fagioli, Eugenio Giani, Giulio Girondi, Stefano Grifoni, Mariella Groppi/Antonella Sabatini/Cesare Moroni, Ernesto R.Milani, Valentina Motta, Romano Nanni, Iacopo Nappini, Corrado Pestelli, Carlo Raggi, Annalisa Ristori, Michele Rossi, Alessandro Sarti, Francesca Tofanari/Matteo Poggi, Luca Tognaccini, Renzo Vatti/Nicola Vito Albergo.

NARRATIVA EDITA

Maria Luisa Andreucci, Paolo Ciampi, Massimo Ciani, Paolo Cocchi, Giovanni Coglitore, Giovanni Fabbri, Paolo Galli, Stefano Gelain, Roberto Giacinti, Andrea Gigliotti, Fabrizio Guarducci, Adriana La Terra, Giovanni Morandi, Stefano Orsolini, Rona Persichetti, Elvira Sarli Gianfaldoni, Marcella Spinozzi Tarducci, Roberto Tamburri, Paolo Vettori.

RACCONTO INEDITO

Giacomo Aloigi, Daniela Bencini, Chiara Cacciarini, Carmelo Caruso, Faro Cervelli, Griselda Ciclista, Mirella Maria Grazia Cristaldi, Berenice D’Este, Mara Depini, Giuseppe Dolores, Flavia Gasparini, Michele Masotti, Mario Antonio Pagaria, Valeria Sgarbi, Sandra Vegni.

SEZIONE PITTURA

Piero Ardenghi, Andrea Bacalini, Patrizia Bacarelli, Ornella Balbo, Augusto Michele Bellanca, Michele Berlot, Roberta Buttini, Veronica Buzzichelli, Franco Campana, Marina Carboni, Sara Castillo, Ida Coppini, Antonella Davoli, Laura Dorado, Tetsuji Endo, Cristina Flaviano, Maria Gambacorta, Daniele Ghin, Yonosuke Kaneko, Massimo Marchioro, Walter Marin, Arnaldo Marini, Emidio Mastrangioli, Miranda Mei, Nestor Molina, Azin Najafi, Anna Napoli, Miya Ozaki, Stefania Paci, Liliana Pupillo, Yi Qiu, Gianni Ruspaggiari “Rusp@”, Maria Luisa Salvini, Piero Sani, Nicoletta Scaringi, Davide Sigillò, Milvio Sodi, Gianfranco Zazzeroni.

SEZIONE FOTOGRAFIA / VIDEO

Anja Bury, Francesco Butini, Giuseppe Calcagno, Susanne John, Maria Laura Lotito, Carlo Marchi, Simone Melloni, Giovanna Sparapani, Nadia Vannucchi

SEZIONE GRAFICA

Monica Anselmi, Serena Capizzello, Patrizia Gabellini, Sien He, Massimo Lomasto, Franco Margari, Giulia Peruzzi, Luciana Romano

SEZIONE SCULTURA

Arsenio De Bortoli, Maria Cristina Diaz Di Risio, Marco Guerrazzi, Luciano Manfredi, Marina Marini, Mauro Martin, Claudio Nicoli, Maurizio Stagi