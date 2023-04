Premio Fiesole Maestri cinema L’ora di Emiliani

È Simone Emiliani, critico cinematografico - già selezionatore della sezione Settimana della Critica della Mostra del cinema di Venezia – il nuovo direttore artistico del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema , che dal 1966 si tiene a luglio al Teatro Romano di Fiesole. Lo ha reso noto il Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano. Succede nell’incarico a Massimo Tria, critico cinematografico e professore all’Università di Cagliari. "Esprimo la mia soddisfazione – ha detto Anna Ravoni, sindaco di Fiesole – per la nomina di Simone Emiliani come direttore artistico del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, che garantisce continuità con il lavoro fin qui fatto dai precedenti direttori e che, allo stesso tempo, promette nuovi interessanti apporti culturali alla nostra manifestazione. L’incarico durerà tre anni.