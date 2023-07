Premio Fair Play Menarini Vecchie glorie e big in piazza

Spettacolare palcoscenico per il XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini che inizia stasera in piazza della Signoria. La manifestazione dedicata ai valori sportivi dell’etica, della lealtà e del rispetto prenderà il via a Firenze con l’atteso talk show ‘I campioni si raccontano’. L’evento, aperto al pubblico, sarà condotto a partire dalle 21 dal giornalista Ivan Zazzaroni sull’arengario di Palazzo Vecchio. Una serata per ripercorrere le vite straordinarie di grandi icone sportive, attraverso aneddoti, curiosità e inediti retroscena. Fra gli ospiti, personaggi che hanno scritto la storia dello sport italiano e internazionale quali Giancarlo Antognoni e Arrigo Sacchi per il calcio, insieme alle leggende olimpiche dell’atletica leggera Edwin Moses e Tommie Smith e tanti altri miti dello sport. Il talk show sarà trasmesso in diretta televisiva su RTV38. "Sono orgoglioso che piazza della Signoria, cuore della civiltà fiorentina - commenta il sindaco Dario Nardella - ospiti il prestigioso premio Fair Play Menarini. I campioni dello sport e i testimonial sono esempi di rispetto e portatori di valori che valgono sui campi di gioco come nella vita. Ringrazio a nome della Città di Firenze Menarini che con costanza e passione porta avanti questa importante missione". Domani i premiati saranno accolti a piazzale Michelangelo per la cena di gala. Mercoledì 5 luglio il Teatro Romano di Fiesole ospiterà la premiazione con un galà di eccellenze mondiali alla presenza del ministro per lo Sport, Andrea Abodi. Serata impreziosita dalle performance musicali dei Neri per Caso e della swing band Papillon, con il ritorno sul palco di Federica Pellegrini, regina del nuoto, entrata nell’albo d’oro del Premio l’anno scorso. Evento trasmesso sul canale Sportitalia la sera successiva. L’ingresso alla cerimonia a Fiesole è gratuito, con prenotazione obbligatoria su TicketOne.

Francesco Querusti