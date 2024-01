Premio Euroferr per valenza storica

Il premio Euroferr al Comune, al museo Nesti e ai volontari per l’alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica della stazione di Signa. Il riconoscimento è stato conferito dall’associazione Aec (Association europeenne des cheminots) insieme a Autp (Associazione utenti trasporto pubblico), Cifi (Collegio ingegneri ferroviari italiani) e Anfg (Associazione ferrovieri del genio). Consegna è avvenuta tenendo conto, in particolare, del "grande impegno nel campo culturale ferroviario" da parte di associazioni, istituzioni e volontari. E’ prevista la consegna dei tre diplomi, a primavera. "Come Aec – si legge nella nota – abbiamo premiato 153 sindaci italiani in tre anni per le loro stazioni, che sono per noi punti di transito, ma anche porte d’ingresso a magici e meravigliosi territori ricchi di storia, di arte, di turismo e di bellezze naturali".

Lisa Ciardi