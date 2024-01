Premio Donna Inner Wheel Toscana a Caterina Bellandi e Milano 25: "Lo dedico a mia madre Paola"

È Caterina Bellandi la vincitrice del premio Donna Inner Wheel Toscana 2024. La cerimonia di consegna è avvenuta ieri a Villa Viviani, in contemporanea con le celebrazioni del centenario dell’International Inner Wheel. Dopo i saluti della presidente del Club Firenze Laura Boncompagni Ludovisi, la folcloristica tassista fiorentina dal cuore d’oro - fondatrice dell’Associazione Milano 25 Odv- ha ricevuto il riconoscimento dalle mani della presidente di Commissione Laura De Faveri Tron. "Dedico questo premio speciale a Paola Bellandi, mia madre - ha detto Caterina -, scomparsa un anno fa. Il dolore per la sua perdita è diventato per me un incentivo a far cose belle. La morte e il dolore ci aiutano a ricordare che la vita è qui ed ora e che dobbiamo metterci in azione".