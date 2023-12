Premio ’Donna digital’. Al via le candidature del 2024

Premio donna Città di Scandicci 2024, via alle candidature. La Commissione Pari Opportunità, presieduta da Ilaria Capano alla presenza dell’assessore Diye Ndiaye, ha deciso di assegnare il premio donna di quest’anno alla figura femminile che nel corso del 2023 si sia distinta nel seguente ambito: "Donna Digital. L’impegno nei settori della programmazione, finanza, arti e transizione digitali, innovazione tecnologica".

Tutti i cittadini sono invitati ad inviare i curricula entro martedì 30 gennaio 2024. La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione della Festa Internazionale della Donna, il giorno 8 marzo 2024.

Per le candidature, motivate e accompagnate da un breve curriculum vitae, l’invio deve avvenire via pec all’indirizzo [email protected] , oppure per email a [email protected], oppure per raccomandata alla commissione pari opportunità all’indirizzo del comune di Scandicci.