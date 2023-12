Premio Del Lungo a quattro aziende

Sono quattro le imprese ad essersi aggiudicate il "Premio Renzo Del Lungo alla Continuità d’Impresa" conferito da Cna, che permia le realtà con almeno 40 anni di attività ininterrotta e in cui le redini sono ancora in mano agli eredi del fondatore, è andato a Nuova Radicchi Srl (officina meccanica, dal 1948, Sesto), Molino Borgioli Spa (alimentare, dal 1700, Calenzano), Baffetti (Scale e oggettistica in legno, dal 1966, Signa) e Giusto Manetti Battiloro Spa (foglia d’oro, dal 1500, Campi Bisenzio.