Premio Caruso. Nel ricordo di Zeffirelli

Una cerimonia per la consegna del Premio Caruso a Pippo Zeffirelli (foto con il premio), in ricordo del padre Franco. Si è tenuta ieri nella sede della Fondazione Zeffirelli, a Firenze, nell’anno del centesimo anniversario dalla nascita del Maestro. Il premio, attribuito ogni anno dalla Pro Lastra, doveva essere consegnato a Zeffirelli in dal 2014, per volere di Mario Del Fante, storico presidente della Pro Lastra. L’iniziativa, fu poi rinviata per motivi tecnici, fino a quest’anno. Ieri, alla consegna, hanno preso parte la sindaca Angela Bagni, l’assessora alla cultura della memoria di Firenze Maria Federica Giuliani, Marco Dini presidente della Pro Lastra Enrico Caruso, Gianluca Migliorini, Leonardo Cappellini e Gianni Taccetti consiglierePro Lastra Enrico Caruso. Il presidente Pippo Zeffirelli ha portato tutti i presenti a fare il giro della Fondazione, mostrando l la biblioteca che contiene più di 10mila volumi e l’ archivio del Maestro.