"Premio Bea Torrini" a Ciuffoletti

di Manuela Plastina

Tommaso Ciuffoletti è il vincitore della prima edizione del premio giornalistico Beatrice Torrini. Giornalista impegnato nello sviluppo di Treedom, progetto di forestazione sociale che permette di piantare un albero a distanza e di seguirne on line l’evoluzione, contribuisce anche ad Intravino, testata online sul mondo del vino, scrive su un blog personale e collabora con realtà enogastronomiche. È stato scelto proprio per queste caratteristiche dal comitato del premio ricevuto dalla vicepresidente della Regione Toscana ed assessore all’agricoltura Stefania Saccardi. Con lei c’erano i genitori di Beatrice Torrini, Marco e Miralba. A Ciuffoletti sono stati consegnati una targa ed un premio economico. Il premio è stato istituito in memoria della nostra collega, corrispondente per La Nazione dal Valdarno ed esperta di vino, scomparsa a 42 anni nel dicembre del 2020.

La cerimonia a Palazzo degli Affari ha permesso di riflettere, attraverso il suo ricordo ed esempio, sul contributo di giovani professionisti alla comunicazione del vino toscano in termini di valore, competenza e passione. Come ha fatto Beatrice. Alla premiazione ha partecipato Francesco Mazzei, presidente di Avito, associazione dei consorzi del vino toscani e dell’Altra Toscana, che organizza le anteprime dei consorzi minori: con Saccardi, hanno sottolineato l’importanza fare emergere le giovani figure del giornalismo e della comunicazione, mettendoli in rapporto diretto con i Consorzi e puntando a promuoverne professionalità, passione, correttezza e disponibilità.

L’impegno professionale e umano di Beatrice sono stati ricordati anche dal caporedattore centrale della Nazione Cristina Privitera e da Maurizio La Ferla, responsabile delle pagine di metropoli e provincia: a nome del nostro giornale hanno consegnato una targa di ricordo e ringraziamento a babbo Marco e mamma Miralba. Lorenzo Di Dieco, responsabile produzione documentari Rai, ha proposto un incontro con le istituzioni regionali ed i consorzi per futuri racconti documentaristici sulle figure femminili come produttrici, tecniche e comunicatrici del mondo del vino in Toscana. Il premio è stato sostenuto anche da Intesa Sanpaolo col patrocinio della Regione, del Comune di Firenze e della Rai Toscana.