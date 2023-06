Premio Avis Vince Margherita Meli col racconto ’La dolcezza delle onde’

di Manuela Plastina

Donare il sangue è trasferire qualcosa di sé. E il trasferimento può essere visto in tanti modi, anche come passaggio di ispirazione. Il racconto "La dolcezza delle onde" di Margherita Meli, giovane scrittrice di Grassina, narra l’incontro e il cammino di due autori: uno ha perso l’ispirazione, l’altra lo aiuta a ritrovarla, a riprendere in mano la penna e le parole.

La 19 enne con questo racconto ha vinto il premio Avis Bagno a Ripoli, concorso letterario dedicato a giovani cittadini under 20 anni. Promosso insieme al Comune dalla sezione locale dell’associazione che sostiene la donazione di sangue, ha scritto il suo capitolo finale nella premiazione della giovane promessa della letteratura: Margherita è stata accolta nel palazzo comunale dal sindaco Francesco Casini e dall’assessore alle politiche giovanili Francesco Pignotti, insieme alla direttrice del centro trasfusionale dell’ospedale di Ponte a Niccheri la dottoressa Grazia Gentilini e ai rappresentanti di Avis guidati da Adriano Benettini.

Alla giovane, che a sua volta è donatrice di sangue, è stata consegnata una pergamena e la spilla d’oro del donatore. Il racconto ha colpito la giuria per l’intensità e la fluidità della scrittura.

"Complimenti a Margherita e un ringraziamento di cuore ad Avis per questa bella iniziativa nata per promuovere la cultura della donazione tra le generazioni più giovani", hanno commentato Francesco Casini e Francesco Pignotti.

Il tema della donazione, ha sottolineato la dottoressa Gentilini, "è particolarmente avvertito durante i mesi estivi, quelli in cui si manifesta maggiormente la criticità legata alla carenza di sangue e di plasma".

Un invito, quindi, ai cittadini a recarsi alla struttura di Ponte a Niccheri per donare con più regolarità. Il racconto vincitore,l si legge infine, del concorso sarà presto leggibile sul sito di Avis e su quello del Comune di Bagno a Ripoli.