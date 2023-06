Premio ai gestori delle mense Per una filiera totalmente ’verde’

Dopo gli ‘allori’ romani per i successi nella classifica nazionale di Foodinsider sulla ristorazione scolastica Qualità & Servizi coglie un altro successo. L’azienda pubblica, che gestisce le mense dei Comuni di Sesto, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa, Carmignano e Barberino del Mugello, è stata infatti premiata come la migliore esperienza italiana nel campo degli acquisti verdi, con minore impatto sull’ambiente. Premio, il "Compraverde Buygreen" assegnato dalla Fondazione Ecosistemi, pienamente giustificato dai ‘numeri’: il 68% di fornitori dell’azienda, ad esempio, è formato da realtà locali con cui c’è un rapporto diretto, senza intermediari. "Per noi questo è un grande riconoscimento – ha sottolineato l’amministratore unico di "Qualità & Servizi" Filippo Fossati –. Siamo l’azienda di ristorazione che acquista più ‘verde’. Cibo senza veleni e buono per la terra, trasporti brevi e senza packaging per chi ce lo porta, mezzi elettrici per consegnarlo alle scuole, cucina sobria, prevenzione dello spreco e riuso degli scarti, via la plastica dal processo di distribuzione e macchine che risparmiano energia per la preparazione". Un riconoscimento per cui ha espresso grande soddisfazione anche l’assessore regionale all’Ambiente Monia Monni: "La mensa – ha detto - ha anche un forte valore sociale: non solo per alcuni bambini e ragazzi rappresenta l’unica possibilità di accedere quotidianamente ad un pasto completo, ma ha un forte valore educativo, perché a mensa si impara anche che quello che c’è dentro al piatto ha a che fare con la salute e con la sostenibilità ambientale. Si impara che l’agricoltura può essere una delle principali responsabili delle emissioni di Co2 e che se i prodotti vengono da vicino, come in questo caso, si inquina meno". Filosofia condivisa pienamente dai Comuni soci dell’azienda: "Credo – ha commentato ad esempio il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini – che una esperienza come quella di Qualità & Servizi possa fornire molti elementi di stimolo alle amministrazioni comunali, anche per quanto riguarda gli acquisti sostenibili".

Sandra Nistri