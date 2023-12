Premiato Vecciarelli. Dicomano saluta il suo comandante

Dicomano sabato alle 10.00, nella Sala Consiliare di Dicomano, il Maresciallo dei Carabinieri Pietro Vecciarelli, comandante della locale stazione, riceverà il Premio Ponte Vecchio, onorificenza del Comune di Dicomano per chi si è distinto per la crescita e l’arricchimento della società. Questo, spiega il sindaco Stefano Passiatore "per ringraziarlo del servizio svolto nei sette anni di carica in difesa e sostegno alla comunità di Dicomano, in considerazione della sua competenza, disponibilità e dedizione". A partire dal lunedì successivo, poi, il Maresciallo Vecciarelli sarà trasferito a Borgo San Lorenzo, e anche qui assumerà l’incarico di comandante della stazione Carabinieri. Nel corso degli anni il premio è stato assegnato a svariate realtà. Tra queste, ad esempio, le associazioni coinvolte nel progetto "Un pasto giusto", per donare i pasti rimanenti dalla mensa scolastica, oppure a chi ha lottato contro il Covid o ancora all’Arma dei Carabinieri.

