Prefettura si occupa del caso Villa Larderel, avviato tavolo provinciale per l'ordine e la sicurezza

Del caso villa Larderel ora si occupa direttamente la prefettura: è stato avviato il tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza riguardo all’occupazione abusiva dell’ex Don Gnocchi a Pozzolatico. La 300 esca residenza della famiglia De Larderel, fino al 2011 sede del centro di riabilitazione e poi per qualche anno del liceo steineriano, è abbandonata da tempo. Nel 2017 la Regione l’ha venduta al fondo i3-Università di Invimit, società del ministero dell’Economia. Ma da lì niente si è smosso.

Da settimane ormai i cittadini denunciano un andirivieni di gente e di furgoni. Un numero imprecisato di persone dormirebbe nella villa e nei suoi annessi e sarebbero stati trafugati antichi vasi in cotto e le gronde, con finestre rotte. C’è stata una raccolta firme tra gli abitanti della zona e una lunga lettera è stata inviata alla proprietà, al Comune, alla Regione. Ora la prefettura si occuperà della questione. Soddisfatto il sindaco Riccardo Lazzerini. "Il prefetto ha ascoltato le nostre richieste e quelle dei cittadini. Villa Larderel è un bene che va tutelato e rivalorizzato, ma bisogna anche provvedere al ripristino della legalità e della sicurezza per Pozzolatico e in generale per il territorio".

Manuela Plastina