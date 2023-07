Precipitato dal ponte, buone notizie Migliorano le condizioni del 13enne

Dal silenzio della terapia intensiva filtra la notizia che tutti aspettavano: il tredicenne di Rifredi caduto dal ponte di Annibale, nel valdarno aretino, non è più in pericolo almeno imminente di vita. Resta in rianimazione, certo, ma sedato: dunque in quella fase di coma farmacologico, meno impegnativa dal punto di vista clinico, nella quale i pazienti vengono tenuti attraverso l’uso di dosi controllate di farmaci.

Il giovane non è scout: insieme ad altri coetanei ed adulti della parrocchia di Santo Stefano in Pane era protagonista di un "grest". Un gruppo estivo, di quelli che i parroci organizzano, aperti a tutti. Siamo nella zona di Careggi. I responsabili del gruppo scout Firenze 19 seguono anche loro con la stessa apprensione la vicenda ma escludono che il ragazzo fosse un esploratore.

"Ma siamo preoccupati come tutti e vicini alla famiglia" spiega il capo Andrea Berlincioni. A chiudersi nel silenzio è il parroco, don Marco Nesti. "Scusate – risponde con gentilezza – per noi è un momento delicatissimo e di sofferenza: non ero a quell’uscita ma non è il momento di parlare".

Intanto da Arezzo prende corpo l’inchiesta per lesioni gravissime a carico di ignoti.

I carabinieri per motivi precauzionali hanno sequestrato il ponte, interrompendo di fatto il percorso nella foresta. Un percorso per appassionati. Intanto dal Cai del Valdarno il presidente esclude gli siano mai arrivate segnalazioni su situazioni di pericolo su quella struttura: nè erano arrivate al sindaco di Piandiscò Castelfranco Enzo Cacioli, nel cui territorio è piantata quell’arcata a gobba di asino.

A. P.