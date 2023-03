Precedente al Pascoli Sentiti due docenti

Non solo ’Michelangelo’. C’è un altro episodio avvenuto davanti a un Istituto superiore fiorentino sul quale indaga la Digos. Un episodio che presenta alcune analogie con quanto accadcuto in via della Colonna.

E’ accaduto davanti al liceo linguistico ’Pascoli’, sede di viale don Minzoni, il 9 febbraio (giorno prima del Ricordo) e quindi prima di quello che è successo nel fatidico sabato 18 febbraio: l’aggressione di sei studenti di destra di ‘Azione Studentesca’ a un paio di studenti del Michelangelo aderenti al Collettivo.

In questo caso – parliamo della vicenda del ’Pascoli’ – sarebbe accaduto l’inverso: con gli studenti di destra a fare volantinaggio, scacciati dagli avversari. In che modo, se cioè solo a male parole, o passando alle vie di fatto, non è dato sapere.

E’ un episodio la cui dinamica è interamente da ricostruire perché a differenza di quanto avvenuto poco oltre la metà del mese scorso davanti al ’Miche’, non sarebbero stati girati filmati con i telefonini. E sembra – anche ove mai ce ne fossero a giro – che mai siano stati veicolati sul web.

Epperò la ‘schermaglia’ – in attesa di essere decifrata meglio usiamo un termine volutamente riduttivo – ha avuto per testimoni alcuni insegnanti. Almeno un paio, sollecitati dalla dirigente scolastica a riferire in tal senso agli investigatori. Si tratta in particolare di almeno due insegnanti, i quali nei giorni scorsi sono stati sentiti da personale Digos a sommarie informazioni. Loro hanno assistito alla dinamica. La loro testimonianza non è nota, ma va ad ulteriore riprova del clima incandescente in città sul fronte politico-scolastico. Quel giorno il ’copione’ seguito avrebbe avuto molte similitudini ma forse a parti invertite. Sarebbero state anche brandite delle cinghie.

I fatti alle 8. Alcuni ragazzi – sempre di Azione Studentesca – svolgono un volantinaggio a poca distanza dall’ingresso del liceo linguistico del viale Don Minzoni. Alcuni studenti si avvicinano ai propagandisti, gli dicono qualcosa di non meglio precisato (ma non complimenti) ed è allora, stando a testimonianze – ufficialmente ancora frammentarie – che un gruppo di ragazzi, cappucci calati sulla fronte, si materializza all’improvviso. I ragazzi di questo gruppetto si sfilano la cintura dai pantaloni iniziando a brandirle; altri ragazzi, spaventati, si rifugiano nell’androne della scuola. Esce fuori una professoressa che si mette di mezzo per proteggere i suoi studenti ed evitare che succeda il peggio.

Una prima, probante conferma dell’episodio è giunta dalla dirigente del liceo. "Abbiamo subito chiamato la Digos e i carabinieri – aveva detto nei giorni scorsi – e le indagini sono in corso. Certo quando ho saputo di quanto accaduto al liceo Michelangiolo non ho potuto fare a meno di notare la triste somiglianza con quanto successo nella nostra scuola".