Pre e post scuola, le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per i servizi del trasporto scolastico, navetta, pre-scuola per la primaria e post-scuola per l’infanzia di Bagno a Ripoli per il prossimo anno scolastico. Per accedere ai servizi a pagamento per i giovani studenti, bisogna compilare le domande disponibili sul sito del Comune ripolese. L’accesso è possibile solo con credenziali Spid, Cns, Cie per la pubblica amministrazione. Ma se qualcuno ha difficoltà nell’accedere al servizio, può richiedere una mano: i servizi educativi del Comune di Bagno a Ripoli sono disponibili per dare assistenza nella compilazione e invio delle domande il lunedì dalle 9,30 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17,30 telefonando allo 055.6390363 o via mail a [email protected].