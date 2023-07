Pre e post scuola: iscrizione al via e sino a fine mese

Pre e post scuola, aperte le iscrizioni fino al 31 luglio. Il servizio non riguarda solo il pre e post scuola ma anche la sorveglianza a mensa nelle scuole d’infanzia e primarie statali per l’anno scolastico 202324. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente online compilando e inoltrando il form attivo sul sito del comune. Per l’accesso è necessario disporre di credenziali Spid, o tessera Cns (ad esempio tessera sanitaria abilitata con pin), oppure la carta d’identità elettronica Cie. L’attivazione è subordinata al raggiungimento del numero minimo di domande richiesto, ovvero 6 iscritti per il servizio di pre e post nelle scuole d’infanzia, 10 per il pre e post scuola nelle primarie, 10 per il servizio di sorveglianza a mensa.