Prato-Firenze viaggio infernale Studenti e lavoratori, assalto ai bus

"Dovevo andare a Firenze per un esame all’università...". Studenti, professionisti, turisti: tutti ieri mattina sono stati costretti a rivedere i loro piani a causa del blocco della circolazione ferroviaria, cercando comunque di arrivare grazie alle corse extra garantite da Autolinee Toscane e dalle Ferrovie dello Stato. Oltre agli studenti sono rimasti bloccati centinaia di pendolari e viaggiatori. E’ il caso ad esempio di Roberta, che da Pescia stava cercando di raggiungere Roma per un convegno in giornata ("Ma alla stazione non ho sentito avvisi, c’è stata poca comunicazione"), mentre un universitario alla fine ha detto rassegnato: "Andrò a Firenze in bici".

"Come ogni mattina sono andata alla stazione per andare a Firenze con il treno delle 7.28 e poi seguire le lezioni all’università – racconta la giovane Elisa Mascia – Ma appena sono arrivata ho scoperto che c’era il delirio. La gente in attesa per salire sugli autobus era veramente tanta, mentre i mezzi non erano sufficienti. Così ho deciso di tornare a casa per evitare anche il caos del ritorno". Stessi problemi per Marco Bogani: "Quando sono arrivato alla stazione c’era già una quantità impressionante di pendolari. Ci saranno state circa 200 persone tutte ammassate all’interno e altrettante all’esterno che cercavano di montare su uno degli autobus. Un caos allucinante, anche perché all’inizio non si capiva esattamente cosa fosse accaduto. Vista la situazione, ho preferito non andare a Firenze".

Ha tentato l’opzione autobus invece Sezin Atar, studentessa americana che vive a Bologna. Lo stesso ha fatto Arianna Pucci: "Sono salita al Serraglio e, una volta alla stazione centrale, ho saputo dei problemi di circolazione. L’autobus era un’alternativa ma anche in autostrada c’era un traffico notevole. E’ stata una vera e propria odissea e alla fine sono entrata al lavoro con due ore di ritardo".

Prato è stato anche lo snodo degli "ostaggi" dell’intercity 35797, partito da Torino e diretto a Salerno, il primo treno fermato nella notte per il deragliamento a Castello. I 160 passeggeri sono rimasti chiusi nel treno in zona Zambra tutta la notte, salvo poi essere riportati a Prato con una motrice fatta arrivare da Bologna alle 10,20, dopo 15 ore di odissea. I passeggeri sono rimasti alla stazione centrale per un’ora, poi alle 11.20 sono ripartiti in direzione Roma.

"Stavo scendendo per il funerale di mio nonno, non ce la farò", ha detto un passeggero che cercava di sapere qualcosa di più sulla durata della sosta e sul resto del viaggio. "Ci siamo fermati all’improvviso stanotte, intorno alle 2,30, a pochi chilometri da Firenze. Per ore non abbiamo saputo nulla. Ci hanno dato solo dell’acqua e stamattina un cestino con una crostatina e un’altra bottiglietta". Stessa storia raccontata da Elias, Simone e tre fratelli in viaggio per Roma, con ancora la speranza di arrivarci e godersi la vacanza progettata in famiglia. Chi era salito a Parma aveva già scontato 25 minuti di ritardo, in piena notte, ma nessuno poteva immaginare un’odissea simile. "Dovevo essere a Roma per lavoro – il racconto di Simone – adesso non so se tornare a casa o provare lo stesso ad arrivare. Non potevamo scendere, non ho avuto paura ma sicuramente ci siamo sentiti tutti un po’ intrappolati".

Stefano De Biase

Francesco Bocchini