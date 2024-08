Prato, 19enne trovato morto in strada

Prato, 12 agosto 2024 – Giallo a Prato dove un 19enne è stato trovato morto ieri sera, domenica 11 agosto, poco prima delle 23, in via delle Badie. Il ragazzo è stato ritrovato sul selciato ormai privo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla Procura. In base alle lesioni riscontrate sul corpo, l'ipotesi dei militari è che possa essersi verificata una caduta dall'alto. Sono comunque in corso tutte le verifiche del caso da parte dei carabinieri per fare luce sull'esatta dinamica dell'incidente: sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore, in modo da far luce sulla morte del ragazzo di 19 anni.