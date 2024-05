Pratica clinica e innovazione. Riconoscimento al convegno Anmco per il cardiologo Bernardini

Nel corso della 55ª edizione del Congresso nazionale Anmco, l’associazione nazionale dei cardiologi ospedalieri è stato assegnato il premio Attilio Maseri, da parte di Domenico Gabrielli, presidente della Fondazione per il Tuo cuore, per la migliore comunicazione scientifica su aspetti innovativi della pratica clinica al dottor Andrea Bernardini per “Machine learning approach for prediction of outcomes in anticoagulated patients with atrial fibrillation” e alla dottoressa Francesca Parisi per “Novel integrated imaging parameters for risk stratification of atrial fibrillation in patients with hypertrophic cardiomiopathy“.