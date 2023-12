Tortelli e panettone, pranzo di Natale al Torrino per 110 persone in difficoltà

Firenze, 19 dicembre 2023 – Pranzo natalizio per 110 ospiti delle strutture di accoglienza del Comune di Firenze offerto dall’associazione Rondinella del Torrino in collaborazione con l’assessorato a Welfare.

Gustoso il menù: si è iniziato con antipasto misto, per seguire con tortelli al pomodoro, tacchino arrosto con patate al forno e fagioli. E per finire panettone e pandoro. Presenti il presidente della Rondinella del Torrino Roberto Ciulli, all’assessore a Welfare Sara Funaro e il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

“Anche quest’anno la nostra associazione - spiega il presidente Roberto Ciulli - intende mantenere viva questa tradizione legata alla solidarietà, col pranzo natalizio per gli ospiti delle strutture di accoglienza del Comune di Firenze. Ciò per dar seguito ai principi e agli scopi della nostra associazione, abbiamo deciso di proseguire con questa consuetudine che ci auguriamo possa regalare a queste persone qualche momento di serenità”.

“È un appuntamento che fa parte della nostra tradizione - ha detto l’assessora Sara Funaro - e al quale teniamo in modo particolare. L’associazione Rondinella del Torrino ancora una volta dimostra la sua grande sensibilità per le persone più fragili - ha detto l’assessore Sara Funaro - regalando loro un momento di serenità e di festa, con questo pranzo preparato appositamente per loro”.