Seconda data di "A pranzo insieme", iniziativa rivolta agli anziani di Calenzano, in particolare a quelli soli e con difficoltà a cucinare, promossa dallo Spi-Cgil con diverse realtà del volontariato. L’appuntamento è per giovedì 16 alle 12,30 alla Casa del popolo di Calenzano con un menu a prezzo decisamente popolare, 5 euro, per primo, secondo, contorno, acqua, vino e dolce. Oltre ai piatti serviti sono in programma anche attività per ogni data: in questo caso, dalle 14,30, un torneo di briscola con pizza come premio. Previsto un servizio di trasporto con un pulmino dell’Associazione anziani per gli anziani in difficoltà a raggiungere il circolo.