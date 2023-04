Pranzo di primavera, gran raccolta

Grande successo per il pranzo di primavera organizzato domenica nella splendida cornice del convento di San Francesco e che ha dato il via alle iniziative a favore della Misericordia di Fiesole. L’evento ha visto il tutto esaurito con cento persone che hanno permesso di raccogliere oltre duemila euro, cifra che sarà destinata alla ristrutturazione della sede sociale della confraternita di via Marini e per la creazione di nuovi spazi ambulatoriali. "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno scelto di stare con noi, fra questi anche il sindaco Anna Ravoni, e tutti quelli che con la loro generosità hanno permesso questo iniziativa – ha detto il provveditore Guido Brilli –. Grazie ai volontari che si sono alternati tra cucina e tavoli e per allestimento e pulizie. Grazie all’ordine dei Frati francescani minori e a Padre Michele, che ci hanno guidato nella visita del complesso fiesolano". La campagna di raccolta fondi prosegue.

D.G.