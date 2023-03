Pranzo con gli anziani con musica, poesie e avvertenze sulle truffe

Appuntamento, oggi alle 12,30 alla Casa del popolo di Calenzano, con "A pranzo insieme", iniziativa di Spi-Cgil in collaborazione con diverse associazioni e col contributo di circoli ed esercizi commerciali, che consente agli anziani (in particolare a quelli soli o in difficoltà) di pranzare a 5 euro, e di socializzare. Dalle 14,30 è prevista un’ora di musica e poesia con Tiziana e Roberto. Alle 16 l’iniziativa si sposterà alla biblioteca CiviCa per un incontro con i carabinieri e l’amministrazione comunale che avrà un tema più che mai attuale: "Le truffe agli anziani".