’Potrebbe non avere peso’. Santi Francesi al Viper

Un disco fresco di stampa e un club tour che stasera (ore 21) li porterà sul palco del Viper Theatre di Firenze. I Santi Francesi tornano a calcare le scene fiorentine e in primo piano c’è ’Potrebbe non avere peso’, il nuovo Ep pubblicato su etichetta Numero Uno/Sony Music Italy. Oltre al singolo ’Ho paura di tutto’, già disponibile sulle piattaforme digitali e in radio, il nuovo lavoro di studio del duo hard-pop composto da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) e Mario Francese (producer, tastiere, synthesizer e basso) propone altri cinque brani che sono una fotografia autentica e senza ritocchi dell’universo dei due artisti. "Il titolo – raccontano i Santi Francesi – è nato prima dell’Ep e del brano stesso e spiega un concetto su cui ragioniamo da tempo e che riguarda non solo la musica, ma una certa idea, condivisa da entrambi, della vita. Solo in un secondo momento abbiamo deciso di attribuirlo a questo lavoro e a un brano in particolare". ’Potrebbe non avere peso’ ha un’impronta rock anni 2000, frutto di un esperimento di semplificazione e immediatezza che tiene conto solo di una loro urgenza espressiva. Le canzoni parlano di verità intime ed esprimono, forte, il desiderio di essere suonate su un palco. "Ogni canzone, e quindi parola e suono – continuano i Santi Francesi – è concepita liberamente, senza immaginare un obiettivo o un destinatario. Potrebbe rimanere sospesa, come un’eco. Ma c’è qualcosa di magico che accade quando quei suoni, quei concetti, quelle immagini raggiungono qualcuno: se le canzoni vengono ascoltate, allora sì che acquistano un valore, un peso, una rilevanza, trasformandosi in qualcos’altro. La differenza la fanno, oggi e sempre, le persone. l lavoro in studio è stato tutto molto naturale: abbiamo preso in mano gli strumenti per sette giorni e abbiamo registrato tutto".