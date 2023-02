Un’Aston Martin nel posto del disabile. Arriva il carroattrezzi ma non la rimuove

La polizia municipale

Firenze, 21 febbraio 2023 – Contro i parcheggiatori “selvaggi“ a volte non ce la fanno neppure i carroattrezzi. Ne sa qualcosa Enrico Del Bono, fiorentino, disabile, con un posto auto assegnatogli in via dei Fossi, all’angolo di piazza Goldoni.

La sua disavventura inizia per colpa di un’elegante Aston Martin, la celebre prima auto di James Bond, e prosegue con una vettura meno costosa ma altrettanto fuori posto. «Sabato sera dopo le 23.20, trovando occupato il posto assegnato ho chiamato la centrale di pronto intervento dei Vigili Urbani per richiedere la rimozione del veicolo che abusivamente era parcheggiato nel mio posto - racconta Del Bono –. In questa occasione i vigili sono intervenuti celermente ed hanno chiamato il carro attrezzi.

L’addetto alla rimozione vista la situazione ed il tipo di veicolo (una Aston Martin di elevato costo) si è rifiutato di procedere alla rimozione motivando la decisione, sia ai vigili presenti che alla centrale, di un elevato rischio di causare eventuali danni ad una vettura particolarmente costosa». Vista l’impossibilità di rimuovere la vettura, la polizia municipale ha proposto al disabile altri posteggi in zona, ad esempio in piazza Santa Trinita. Ma l’uomo non ha accettato, spiegando che la soluzione era un disagio troppo grosso per le sue condizioni con ridotta mobilità.

«La mattina seguente il possessore della Aston Martin era andato via e il posto era stato occupato da un’altra auto - prosegue Del Bono –. Chiamo quindi di nuovo la municipale, 12.45, che, mi avverte, a causa del cambio di turno l’intervento non sarebbe stato rapido. Richiamo alle 14 per essere informato che ancora non erano riusciti ad intervenire causa interventi urgenti richiesti. Mi domando da fiorentino quanto siano tutelati non solo i portatori di handicap, ma anche il personale incaricato che non viene messo in grado di far rispettare le regole?»

La polizia municipale, che conferma l’accaduto, spiega però quale sia il motivo della mancata rimozione dell’Aston Martin: il problema non era la vettura troppo costosa e il rischio di fare danni alla carrozzeria, quanto l’impossibilità per il carro attrezzi di fare manovra in quel punto della strada. In pratica non si poteva agganciare, sollevare e mettere sulla pedana mobile.

«Comunque, mi sarei atteso quantomeno che l’auto fosse bloccata con le ganasce - conclude lo sfortunato disabile – affinché il proprietario fosse in qualche modo penalizzato ed identificato. In questo modo non ha avuto neanche il disagio di pagarsi il carroattrezzi e andare a recuperare la vettura».