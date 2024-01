Posti mancanti negli asili . Sale la polemica

Grave la carenza di posti negli asili nido di Calenzano. A denunciare le difficoltà per l’accesso ai servizi per la prima infanzia comunali è il capogruppo consiliare della Lega Daniele Baratti che ha sollevato la questione, con una interpellanza, nell’ultimo Consiglio comunale: "Nonostante l’impegno dichiarato dall’amministrazione a settembre, che affermò ‘non ci siamo mai tirati indietro nel cercare di sostenere le famiglie e aiutarle per quello che possiamo’ a distanza di tre mesi ci sono ancora 46 bambini in lista d’attesa per un posto. Potrebbe esserci stato un aumento delle richieste a per la misura regionale dei nidi gratis, ma ciò non giustifica la mancanza di un piano concreto da parte dell’amministrazione. Trovare soluzioni per adeguare l’offerta già a partire da settembre resta la priorità. La situazione è ancor più preoccupante considerando la pubblicizzazione a livello regionale del programma dei nidi gratis, mentre a livello locale non si riesce a soddisfare la domanda. In un contesto in cui l’emergenza legata alla denatalità è riconosciuta in modo esplicito, offrire un segnale di questo tipo è certamente negativo per le famiglie calenzanesi".

Sulla stessa linea il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli: "Inutile pubblicizzare pomposamente l’iniziativa dei nidi gratis per le famiglie con Isee fino a 35.000 euro, se poi vi sono palesi lacune, come a Calenzano" e annuncia in merito un’interrogazione.

S.N.