Posti di blocco e controlli straordinari . Ritirate sette patenti

I carabinieri di Pontassieve hanno effettuato nei comuni di Rufina, Pontassieve, Pelago, Londa e San Godenzo numerosi controlli straordinari alla circolazione stradale presso le principali arterie e luoghi di aggregazione dei più giovani, nei locali pubblici e presso le zone residenziali. Durante i controlli sono state identificate 58 persone, contestate numerose contravvenzioni al codice della strada e ritirate sette patenti. Sono stati inoltre segnalati in via amministrativa alla competente prefettura un 40enne ed un 25enne per detenzione di una modica quantità di hashish. Infine, cinque persone, sono state trovate alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto effetto di sostanze stupefacenti, mentre un 34enne è risultato girare con alcune dosi di eroina ed un coltello a serramanico di grosse dimensioni.