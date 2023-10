Posti di blocco dei carabinieri a Piana e perquisizioni: controllo contro degrado e microcriminalità

Controllo dei carabinieri contro il degrado urbano e la microcriminalità nella Piana Fiorentina. Li hanno effettuati i carabinieri di Signa, coadiuvati da due squadre della compagnia intervento operativo del 6° Battaglione Toscana, insieme a equipaggi della stazione di Calenzano. Sono state così identificate 49 persone e controllati 20 veicoli, eseguendo anche perquisizioni personali e veicolari. Un 52enne italiano è stato trovato con alcuni grammi di hashish alla guida e segnalato alla Prefettura: per lui è scattato anche il ritiro della patente. Un 24enne italiano e un 48enne marocchino sono risultati positivi all’alcoltest e denunciati per guida in stato di ebbrezza: anche loro con ritirato della patente. Infine un 25enne irregolare in Italia è stato denunciato. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.