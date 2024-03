Poste, Regione: “Sul territorio toscano c'è ancora orario ridotto Covid”

Firenze, 5 marzo 2024 - Il servizio delle Poste "è un presidio fondamentale non negoziabile. Le scelte operate in periodo pandemico, riduzione orari e personale, non sono rientrate. Permangono criticità sul territorio. Come Regione abbiamo più volte sollecitato l'azienda, tuttavia senza esito". Così l'assessore alle infrastrutture digitali e all'innovazione, Stefano Ciuoffo, ha parlato in commissione bilancio del Consiglio regionale, della situazione degli sportelli postali.

L'audizione, si spiega in una nota del Consiglio regionale, è stata voluta dal consigliere della Lega Marco Casucci che ha fatto mettere a verbale una serie di criticità e proteste arrivate direttamente da cittadini ed enti locali. La seduta è stata anche l'occasione per affrontare il piano di privatizzazioni da 20 miliardi del Governo e la cessione di quote tra il 10 e il 20% di Poste Italiane. Cessione che tuttavia non farebbe venir meno il controllo pubblico da parte dello Stato, ha ricordato Casucci, citando parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La consigliera Valentina Mercanti (Pd) ha proposto una mozione per chiedere al Governo di ripensare la cessione e rivedere gli asset strategici dell'azienda.