Poste, l’altro danno della rapina Migliaia di persone in difficoltà

Sta creando molti disagi ai rignanesi la chiusura fino al 31 agosto dello sportello postale nel cuore del paese. Tanto che l’amministrazione ha mandato una lettera ai vertici di Poste per ottenere almeno uno sportello mobile che vada a sostituire temporaneamente l’ufficio. E’ stato chiuso per le conseguenze del furto della notte tra il 7 e l’8 agosto: dei rapinatori, in tutto 4 persone, hanno fatto saltare il Postamat in piazza XXV aprile riuscendo a portare via un bottino da 35mila euro, per poi scappare in auto e dileguarsi nel nulla prima dell’arrivo dei carabinieri. I vigili del fuoco dopo una prima ispezione strutturale avevano dichiarato agibile la struttura, ma un ulteriore controllo ha portato alla chiusura per inagibilità. E ci vorrà parecchio: sino a fine mese il bandone della posta in piazza resterà chiuso. Nel frattempo le pensioni e la corrispondenza in giacenza vengono recapitate all’ufficio di Incisa, che non è vicino, soprattutto per chi non ha un mezzo proprio.

La vicesindaco Federica Morandi ha scritto dunque a Poste chiedendo l’attivazione di uno sportello mobile per riportare almeno i servizi essenziali a una cittadinanza di 9000 anime. L’amministrazione, dice, "è disponibile a qualsiasi collaborazione per superare le criticità e i disagi della chiusura dello sportello per lungo tempo". Chiede anche di "accelerare, per il nostro Comune, l’avvio del progetto Polis, case dei servizi di cittadinanza digitale per dotare gli uffici postali di nuove tecnologie e strumenti idei a consentire h24 una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi". In attesa di una risposta, intanto i rignanesi sono costretti ad andare a Incisa o, se devono inviare posta o pacchi o per altri servizi, possono rivolgersi agli sportelli di Troghi e Leccio.

Manuela Plastina