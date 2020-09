Firenze, 15 settembre 2020 - "Teniamo a precisare una volta per tutte che il Consigliere comunale di Scandicci Christian Braccini, artefice di post su Facebook assolutamente censurabili, è già stato tempestivamente sospeso ad agosto ed è in attesa della ratifica della sua espulsione che verrà sancita in una prossima riunione della segreteria regionale, programmata nei giorni successivi alle elezioni".

È quanto afferma in una nota Daniele Belotti, commissario regionale della Lega Toscana, dopo il nuovo caso che vede protagonista Braccini: sospeso dalla Lega per aver pubblicato sui social una sua foto a Predappio, ieri ha scritto un post sessista contro una candidata del Pd alle regionali toscane, Monia Monni. "Invitiamo, quindi, gli organi d'informazione - conclude Belotti - a non collegare più, fin da ora, il nome del suddetto con quello del nostro partito. Lo ripetiamo, l'espulsione del Braccini è già all'ordine del giorno e quindi praticamente già decisa".