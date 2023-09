Posizioni libere nel turismo. Tutte le offerte dell’Ebtt

Chi cerca lavoro nel settore ricettivo può compilare il form sul sito dell’Ebtt, l’ente bilaterale del turismo toscano, ebtt.it, cliccando nella sezione ‘Trova lavoro". Saranno poi gli uffici territoriali a ricontattare e a proporre eventualmente delle offerte adeguate al profilo del candidato. In alternativa, è possibile rispondere alle ricerche di personale pubblicate sul sito. Tra le più recenti, con sede di lavoro a Firenze, si segnalano la selezione di un segretario o segretaria ricevimento e cassa con buona conoscenza della lingua inglese e di Office per contratto a tempo determinato part time, e quella per una commessa o commesso di tabaccheria, con conoscenza della lingua inglese, da assumere sempre con contratto a tempo determinato part time, di 20 ore settimanali circa. Infine, hotel a 4 stelle a Firenze cerca portiere di notte con almeno due o tre anni di esperienza nel ruolo. Contratto di un anno, vitto ed eventualmente alloggio.