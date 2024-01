’Porto azzurro un carcere illuminato. Il convegno a Palazzo Strozzi Sacrati per affrontare il tema della detenzione

Domani, dalle 17,30, è in programma il convegno ‘Porto Azzurro, un carcere illuminato’, organizzato dall’associazione per la legalità ‘Il gomitolo perduto’. L’evento è organizzato in Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo a Firenze: è patrocinato dalla Regione Toscana e dall’Ordine degli avvocati. Affronterà il tema della detenzione e della possibilità di una gestione virtuosa degli istituti penitenziari, partendo dall’esperienza del carcere di Porto Azzurro e dalle testimonianze dirette delle personalità presenti. Tra cui la direttrice di Sollicciano Antonella Tuoni (nella foto)