Porte aperte in Sinagoga Sangiuliano a Firenze "Identità e bellezza" E siparietto con Nardella

di Antonio Passanese

FIRENZE

Identità e bellezza. Sono questi i due concetti cardine su cui ieri si sono soffermati il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il sindaco Dario Nardella durante l’inaugurazione dell’edizione numero 24 della Giornata Europea della Cultura Ebraica, che quest’anno ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un appuntamento ormai consolidato anche e soprattutto a Firenze, che da anni aderisce all’iniziativa, ha portato centinaia di visitatori a trascorrere la domenica circondati dal verde del giardino della Sinagoga.

"Il tema della bellezza – ha spiegato il presidente della Comunità Ebraica di Firenze e Siena, Enrico Fink – può essere declinato in tanti modi. È stato scelto quest’anno come fil rouge della Giornata Europea della Cultura Ebraica, e non è certo un caso che si sia pensato di mettere al centro, come capofila nazionale, Firenze, da secoli simbolo essa stessa di bellezza della musica ascoltata nel nostro giardino; la bellezza dell’arte, ma anche la bellezza dell’etica, della solidarietà, del vivere insieme". Nel suo intervento, Nardella ha sottolineato come la bellezza si trovi soprattutto nella convivenza: "A Firenze è un concetto che va declinato nella pluralità e nel riconoscimento delle differenze insito nella nostra storia. Negli ultimi anni nella nostra città sono accadute cose molto rilevanti: per anni abbiamo inseguito la nuova moschea che sorgerà a poche centinaia di metri in linea d’aria da qui. E siamo arrivati a un obiettivo del genere anche con l’aiuto della comunità ebraica, nella consapevolezza, appunto, della bellezza".

Al primo cittadino, ha risposto il ministro Sangiuliano che nel suo discorso si è più volte soffermato sull’identità: "La cultura ebraica è pilastro fondamentale della cultura italiana, della sua identità. L’identità è fondamentale, non possiamo diluirci in un mare indistinto". Una sorta di botta e risposta che però i due, a margine dell’iniziativa, hanno provato a sdrammatizzare, con i presenti che si sono lasciati andare a una battuta, quasi a voler smorzare ogni possibile fraintendimento: "Il ministro non si riferiva al caso della moschea ma alla loro identità campana, provengono entrambi dalla stessa Regione".

Infine, Sangiuliano ha parlato anche del futuro museo della Shoah, dei danni causati da turisti vandali al Vasariano e al Biancone e degli Uffizi diffusi. "C’è un progetto al quale stiamo lavorando alacremente con il presidente della Regione Giani, che è il raddoppio degli Uffizi che troveranno nuovi spazi nelle Ville medicee di Careggi e Montelupo Fiorentino".