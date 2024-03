Porte aperte al cimitero ebraico e alla Sinagoga

Il cimitero monumentale ebraico e la Sinagoga di Firenze aprono le loro porte per visite guidate speciali: a marzo e aprile sono previste nove giornate dedicate alla conoscenza della cultura ebraica con eventi e laboratori per famiglie e bambini. Oggi (ore 15). il 31 marzo (ore 11) e il 14 aprile (ore 11) sono fissati tre appuntamenti durante il quale le guide accompagneranno i visitatori nella storia della costruzione della Sinagoga fino ai giorni d’oggi, per focalizzarsi poi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo fino al Secondo Dopoguerra. Partendo dagli oggetti presenti in museo parleremo delle feste ebraiche, del ciclo della vita e delle tappe fondamentali dell’ebraismo. Il 10 e il 31 marzo e il 7 aprile (ore 11), invece, sarà eccezionalmente aperto il cancello del cimitero monumentale di viale Ariosto, a due passi da Porta San Frediano. Per prenotazioni: 055.2989879