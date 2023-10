Portava la figlia disabile a fare le visite in Ztl : "Per colpa di un cavillo devo pagare 1.000 euro"

"C’è stato un errore, forse un guasto alle telecamere della Ztl. Non lo so, so soltanto che non era stata colpa mia. La mia unica colpa è stata quella di non aver presentato ricorso entro i termini previsti dal Comune".

Francesco ha la voce incrinata dall’amarezza. Si è rivolto a un legale ma teme che alla fine "i mille euro dovranno essere comunque pagati". Non è quello però il punto. Perché questa non è affatto una questione di soldi. Perché quella di Francesco è una di quelle storie nelle quali chi è coinvolto in prima persona vorrebbe che il cuore andasse oltre l’ostacolo. Tradotto che l’umanità per una volta si liberasse dalle griglie rigide della burocrazia. Ci racconta tutto questo signore che ha un negozio di mesticheria in Oltrarno.

"I fatti risalgono al 2017. – inizia – Allora accompagnavo la mia bambina malata, che purtroppo poi è venuta a mancare, ovunque in città, specialmente per le cure mediche. E molte volte mi trovavo anche ad attraversare i varchi della zona a traffico limitato". L’auto di Francesco era comunque dotata di regolare permesso per passare sotto le telecamere che sorvegliano la Ztl del centro cittadino.

"Avendo la bambina malata avevo il permesso speciale e non ho mai avuto problemi finché a un certo punto hanno iniziato ad arrivarmi le multe, cinque per la precisione. - continua – Ricordo bene che contestai subit le prime tre e in effetti i verbali mi furono cancellati". Le ultime due contravvenzioni però non vengono contestate in tempo da Francesco.

"Mi rendo conto che fu un mio errore, lasciai che scadessero i tempi per la contestazione delle multe, – prosegue – ma io dico: ’cercate di capirmi, la mia bambina era molto malata e purtroppo di lì a qualche tempo sarebbe morta. Non avevo probabilmente la testa per ricordarmi di contestare i verbali’".

Così, anno dopo anno le sanzioni sono lievitate. "Ora mi sono arrivate delle ingiunzioni di pagamento per un migliaio di euro. Non so se alla fine dovrò pagarle, ma una cosa vorrei dirla: la mia è una sitazione particolare, non sono certo il furbo che voleva entrare in centro senza permesso. Mi piacerebbe che una volta tanto fosse usata un po’ di umanità".

Emanuele Baldi