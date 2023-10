Portati via 25mila euro tra soldi e gioielli: due anziane truffate da un finto avvocato e da un complice

Firenze, 21 ottobre 2023 – Un falso avvocato truffa due anziane fiorentine in altrettanti episodi distinti. È accaduto nel pomeriggio del 20 ottobre a Firenze. Il primo raggiro è stato messo a segno ai danni di una pensionata di 85 anni, che vive nel quartiere di Coverciano. Il malvivente si è spacciato al telefono per avvocato. Poi ha persuaso la pensionata a consegnare a un complice il denaro necessario a pagare i danni che il figlio aveva provocato con un incidente stradale. La donna ha così affidato poco dopo a un uomo che si era presentato alla porta, tutti i gioielli, del valore di 20 mila euro, e il denaro che aveva in casa. Nel frattempo il sedicente avvocato ha trattenuto al telefono l'85enne per impedirle di chiamare i propri familiari e la polizia.

Un paio d'ore dopo lo stesso copione è andato in scena in Oltrarno. A incappare nel tranello dei malviventi è stata un'altra anziana, 75 anni. In questo caso, la donna avrebbe consegnato ai suoi truffatori 5000 euro in contanti. Sui due casi indaga la polizia.