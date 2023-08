Porta passeggero senza casco e scappa davanti all’alt dei vigili Per lui fioccano verbali da 5.500 euro

In due su uno scooter, tutto regolare se non fosse che il passeggero era senza casco e che il conducente si è dato alla fuga per evitare il controllo della Municipale. Ma è stato rintracciato e per sono scattati verbali per oltre 5.500 euro, il taglio di 18 punti-patente e la sua sospensione. Il protagonista del fatto, avvenuto sabato pomeriggio in viale Guidoni, è un 19enne. Una pattuglia del Reparto di Rifredi ha intimato l’alt al conducente di uno scooter che trasportava un passeggero senza casco. Per tutta risposta l’uomo ha fatto scendere la persona e si è dato alla fuga. Gli agenti grazie alle immagini delle telecamere sono risaliti alla targa, al proprietario e al conducente, un 19enne straniero residente a Firenze. Il mezzo è stato ritrovato parcheggiato di fronte all’abitazione del giovane. Per lui sono scattati svariati verbali fino a 5.100 euro con fermo del veicolo e sospensione della patente con ritiro immediato.