Porta a porta, ancora lite sui rifiuti Petizione per i cassonetti digitali

L’arrivo della tariffa corrispettiva (la Taric) ha riacceso il confronto politico sulla gestione dei rifiuti. La promessa di sconti e riduzioni in fattura per coloro che differenzieranno di più e meglio non ferma infatti le critiche, che da tempo accompagnano il sistema di raccolta con il porta a porta. Dalla valle del Mugnone, passando dal capoluogo e fino alla valle dell’Arno proseguono le segnalazioni di disservizi per mancati ritiri nei giorni stabiliti.

Ma a questi si aggiungono i problemi riscontrati nella consegna dei contrassegni identificativi per non parlare delle preoccupazioni di carattere igienico-sanitario, dovute al fatto di dover portare in casa i bidoncini che vengono esposti in strada. Inoltre non c’è un’isola ecologica né è offerta possibilità di conferire fuori dal calendario tradizione. Tutti malumori che sono stati intercettati dalla Lega, che ha in corso una raccolta firme per chiedere di passare ai cassonetti con chiave elettronica, che ha superato le 400 adesioni. "Il modello messo in atto dal Comune – spiega il promotore della petizione Andrea Bandelli- sta mettendo in difficoltà i cittadini, che sono costretti a teneri i rifiuti in casa per giorni e le nostre strade sono spesso sporche. La raccolta stradale digitale è più funzionale e permette di differenziare ugualmente".

Richiesta di correttivi adesso arrivano anche dal Pd che propone di "rafforzare" il porta a porta con cassonetti con chiavetta per l’indifferenziato, che oggi è possibile conferire una volta a settimana.

"L’introduzione di questo sistema misto garantirebbe gli stessi alti livelli di raccolta differenziata, quasi l’80% per Fiesole, senza indebolire l’obbiettivo comune di una sostenibile e virtuosa differenziazione dei rifiuti ma- spiegano dal Pd- consentirebbe ai cittadini di conferire liberamente". "Per una corretta chiusura del ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti" si chiede inoltre la realizzazione di due Punti di raccolta nelle due Valli di Fiesole presidiati da telecamenre. Daniela Giovannetti