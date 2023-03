Populizio presidente del Pallò Fu segretario e vice di Gasparri

Fabio Populizio presidente del Pallò: 38 anni, fisioterapista, babbo da maggio, sfila da quando di anni ne aveva solo 8. Prende il posto di Luca Gasparri, morto meno di un anno fa: con lui ha percorso 20 anni, segretario per dieci e vicepresidente per altri 10. Ha vinto contro altri due candidati, con 119 voti su 150 soci. "Il rione è compatto – dice –. Con vice Elena Piras e l’entusiasmo dei rionali, affrontiamo questo quinquennio con l’obiettivo di realizzare la nostra sede". Il rione ha comprato un terreno al Desco che cederà al Comune per costruirvi la sede con i soldi del Pnrr. Intanto i volontari sono al lavoro per la Festa dell’Uva e un carro dal titolo "La fabbrica dell’uva".