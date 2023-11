Popolazione anziana oggi il convegno nella sala del Comune

"Sempre più anziani" con tutte le opportunità ma anche con le problematiche. Si parlerà di questo tema, più che mai di attualità, questa mattina alle 10, nella Sala Pilade Biondi del Comune, per un convegno dell’Associazione anziani. L’iniziativa, introdotta dal sindaco Falchi e dal presidente dell’Associazione anziani Giacomo Svicher, vedrà fra i relatori la professoressa Maria Benedetta Spadolini, l’assessore alle Politiche sociali e presidente della Società della Salute Firenze Nord Ovest Camilla Sanquerin, l’assessore all’Urbanistica Damiano Sforzi, il Segretario generale Spi Mario Batistini mentre le conclusioni saranno affidate a Serena Spinelli assessore regionale alle Politiche sociali. L’ingresso è libero. Oltre a questo momento di approfondimento l’Associazione comunale anziani organizza anche, tra novembre e dicembre, un fitto calendario di serate a teatro e visite a musei. Il primo appuntamento per quanto riguarda la ‘stagione teatrale’ è fissato proprio per questa sera con lo spettacolo "Non hanno un amico" al Teatro Puccini.