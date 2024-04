Ponte Vecchio, antico splendore. Il simbolo di Firenze si rifà il look

"Un’operazione che lascerà il segno". Così il sindaco Dario Nardella annuncia il progetto di restauro conservativo di Ponte Vecchio, uno dei simboli della città e monumento tra i più famosi al mondo. "Si tratta di un intervento mai realizzato nell’ultimo secolo, il più grande intervento dopo quello di messa in sicurezza del 1967, dopo l’alluvione. Per la portata di interesse storico, artistico e architettonico, possiamo dire che il restauro di Ponte Vecchio è paragonabile al progetto di restauro del Colosseo fatto a Roma". Per l’intervento - lungo fino al 2026 e da due milioni complessivi - il Comune sarà affiancato dalla famiglia Antinori, titolare dell’iconica etichetta di vino, che coprirà il 50% dell’investimento mettendo in pista, quindi, circa un milione, "che per noi, per la nostra dimensione, è un contributo importante" osserva Piero Antinori, presidente onorario di Marchesi Antinori. Dopo la fase propedeutica e il progetto esecutivo, a ottobre il grande restauro di Ponte Vecchio entrerà nel vivo. "Anche il cantiere sarà scenico perché galleggiante, si appoggerà su delle chiatte. E le operazioni si dovranno fare quando non sono previste piene" aggiunge Nardella sottolineando che il ponte "non ha problemi di stabilità: è saldo e ancorato ma soffre dei malanni tipici di un qualunque manufatto posto all’aperto, soggetto ai fenomeni atmosferici e alle piene del fiume". Il restauro, quindi, interesserà i materiali originari di tutti gli elementi presenti, come armille, prospetti, arcate, pile, spalle, muri d’ala, pavimentazione e i parapetti nelle due piazzette centrali. Contestualmente saranno realizzate le opere necessarie al miglioramento della gestione delle acque meteoriche. Costruito nella prima metà del Trecento e oggetto di vari rifacimenti e consolidamenti nel corso dei secoli, Ponte Vecchio non aveva ancora mai ricevuto interventi di restauro conservativo, mirati a una sua valorizzazione anche dal punto di vista estetico.

"La storia della nostra famiglia è da sempre legata a doppio filo alla a Firenze sin dal XIII secolo. Una città che ci ha dato tanto in questi secoli, motivo per cui ci fa particolarmente piacere poter essere parte di questo importante progetto" racconta Antonori specificando che "i 50 anni di Tignanello sono l’occasione perfetta per poter supportare il Comune in questo progetto di conservazione di Ponte Vecchio, un simbolo di Firenze nel mondo e un orgoglio per tutti noi fiorentini". E svela un aneddoto: "Alla fine della Seconda guerra mondiale, Ponte Vecchio era l’unico ponte per attraversare l’Arno. Era molto trafficato, una situazione caotica inverosimile. Mi ricordo che ero per la mano di mia mamma, dovevamo attraversarlo e io avevo una grande paura" racconta ’l’uomo di Tignanello’, il vino che rappresenta l’inizio del "rinascimento vinicolo italiano" avvenuto, non a caso, nella culla del Rinascimento.