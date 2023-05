Ponte sul fiume Pesa, 1,3 milioni per l'adeguamento sismico

Firenze, 6 maggio 2023 – La giunta regionale ha dato il via libera all'adeguamento sismico del ponte sul fiume Pesa sulla Sr 2 'Cassia', nel Comune di San Casciano val di Pesa (Firenze). La delibera proposta dall’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli assegna alla Città metropolitana di Firenze 1 milione 386mila euro per l’intervento di messa in sicurezza del ponte all’altezza del km 270+500.

“La sicurezza dei ponti è una nostra priorità – ha detto l’assessore Baccelli – In questo caso abbiamo stanziato ulteriori risorse necessarie per l’aumento dei costi dei materiali, mettendo così la Città metropolitana in grado di procedere con alla cantierizzazione all’avvio delle gare d’appalto. Anche in questo caso – ha proseguito Baccelli - l’intervento nasce da ricognizioni e monitoraggi che abbiamo fatto e continuiamo a fare periodicamente ”.

L’ulteriore finanziamento, si legge in una nota, è stato possibile grazie a una delibera del Cipess con cui si assegnano, con il Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili risorse per fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali.

Niccolò Gramigni