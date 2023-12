Ponte sul Bisenzio. Montati gli archi

Nuovo passo avanti per il ponte sul Bisenzio, a Signa. In questi giorni infatti le aziende incaricate dei cantieri stanno montando i grandi archi dell’infrastruttura. Si tratterà di un ponte a luce libera lungo circa 70 metri, sorretto appunto dagli archi in acciaio ora in fase di allestimento. L’intervento prevede complessivamente una spesa di 1,8 milioni di euro, nell’ambito del progetto per la realizzazione della cassa di espansione dei Renai per il contenimento delle acque in piena, che vale in totale 13,5 milioni di euro. Una volta completata, l’infrastruttura permetterà l’abbattimento del ponte esistente.