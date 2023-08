Ponte sul Bisenzio, avanti tutta Cantieri no stop per salvare il traffico

di Lisa Ciardi

Cantieri a pieno ritmo, per il nuovo ponte sul Bisenzio, a Signa. È sempre più visibile, oltre le reti di cantiere, l’assetto della nuova infrastruttura che permetterà di raggiungere i Renai da via Arte della Paglia. L’opera è collegata agli interventi per la cassa di espansione, a sua volta in fase di realizzazione, e rappresenta il primo tassello visibile della futura viabilità alternativa a via Roma (Signa) e via Livornese (Lastra), che avrà il suo fulcro nel nuovo ponte sull’Arno. Si tratterà di un ponte a luce libera lungo circa 70 metri, sorretto da un arco in acciaio. In queste settimane, tecnici e operai hanno realizzato la parte inferiore dell’infrastruttura, sulla quale passerà la strada. Questa sarà poi sorretta da un arco, attraverso un sistema di sospensione con ‘pendini’. L’intervento prevede una spesa di 1,8 milioni di euro, nell’ambito del progetto per la realizzazione della cassa di espansione dei Renai per il contenimento delle acque in piena, che vale 13,5 milioni.

Una volta completata, l’infrastruttura permetterà l’abbattimento del ponte esistente, ormai datato e con una sola corsia. Inizialmente il nuovo ponte rappresenterà solo la nuova porta d’accesso al lotto uno e due del parco dei Renai, oltre che alla cassa stessa e agli altri laghi della zona. Poi, quando verrà realizzato il futuro ponte sull’Arno, quello sul Bisenzio diventerà un pezzo della variante a via Roma. "I lavori per il nuovo ponte stanno andando avanti a pieno ritmo – spiega il sindaco, Giampiero Fossi – e l’infrastruttura sarà pronta entro fine anno. Sarà un tassello importante non solo del futuro parco dei Renai ma anche della nuova viabilità signese".

Quest’ultima partirà dall’uscita di Lastra a Signa della Fi-Pi-Li: da qui auto e mezzi pesanti potranno dirigersi sulla nuova arteria in direzione del parco fluviale, passare il futuro ponte sull’Arno, attraversare la viabilità interna ai Renai, superare il nuovo ponte sul Bisenzio e infine ricollegarsi a via Arte della Paglia.

Viceversa, da via Arte della Paglia si potrà imboccare il nuovo ponte sul Bisenzio e, percorrendo a ritroso il tracciato indicato, superare quello che nascerà sull’Arno e raggiungere la superstrada. È in fase di studio anche un nuovo svincolo, forse tramite rotonda, che nascerà in prossimità del Bisenzio, fra il ponte e via Arte della Paglia. Dovrebbe venire inserito fra le opere accessorie della variante, per le quali è previsto uno stanziamento di 71 milioni di euro.