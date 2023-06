Ponte "Nell’attesa servono soluzioni antitraffico"

di Manuela Plastina

La realizzazione del secondo ponte sull’Arno è stata all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio regionale: è stato approvato un emendamento della presidente di Toscana Domani Elisa Tozzi (foto) che impegna la Regione a proseguire "di concerto con la Città metropolitana la definizione del percorso di realizzazione" dell’infrastruttura già oggetto di accordo col Comune di Figline e Incisa per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica. "E’ un’opera improcrastinabile – dice Tozzi -, attesa da sin troppo tempo dalle imprese, dai cittadini e dalle famiglie quotidianamente alle prese col traffico". L’emendamento "inserisce l’opera tra i progetti strategici in Regione". "Tutte le dinamiche del Valdarno ruotano attorno a questo unico ponte: non realizzare il secondo ha conseguenze sempre più negative" interviene il Movimento Consumatori Toscana. "Le code che oggi giorno si creano mettono a rischio il passaggio delle ambulanze, che non possono tardare per colpa del traffico". Anche le imprese stanno subendo le conseguenze dai ritardi nella realizzazione dell’infrastruttura oltre all’inquinamento ambientale determinato dalle code, accusano. Il Movimento chiede "di fare il punto della situazione coi Comuni interessati, la Città metropolitana di Firenze, la Regione Toscana e lo Stato con le realtà rappresentative del territorio per individuare soluzioni intermedie in vista della effettiva realizzazione del secondo ponte. Ne va della salute di una valle intera".